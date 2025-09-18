Trump pede à Suprema Corte ordem de emergência para remover Lisa Cook do conselho do Fed

O governo do presidente Donald Trump pediu nesta quinta-feira, 18, à Suprema Corte, uma ordem de emergência para remover Lisa Cook do conselho de diretores do Federal Reserve (Fed, o Banco Central americano). A administração republicana recorreu ao tribunal superior depois que um tribunal de apelações se recusou a concordar com a destituição de Cook.

A campanha da Casa Branca para demitir Cook marca uma tentativa sem precedentes de reformular o conselho do Fed, que foi projetado para ser amplamente independente da política do dia a dia. Nenhum presidente demitiu um diretor em exercício do BC americano nos 112 anos de história da agência.