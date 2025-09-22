Trump: 'O establishment está errado sobre o Tylenol'

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou há pouco que o 'establishment' está errado sobre o Tylenol, ao ser perguntado por um repórter sobre estudos e especialistas que comprovam a segurança do medicamento e não ligam seu composto principal - o paracetamol - com casos de autismo. "Quando você tiver seu bebê, não dê Tylenol ao seu bebê, de jeito nenhum", disse.
O presidente espera que outros países sigam as diretrizes dos EUA sobre o paracetamol.
Em coletiva de imprensa, Trump comentou que reduzirá custos de medicamentos, incluindo o Ozempic, apesar de comentar que ele é "ineficaz para as pessoas que observei".
O republicano ainda pontuou que a economia está indo bem e que o mercado de ações atingiu recorde histórico.