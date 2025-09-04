Trump mudará nome do Departamento de Defesa para "Departamento da Guerra"

Decisão deve ser oficializada nesta sexta. WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai mudar o nome do Departamento de Defesa para "Departamento de Guerra". A mudança deve ser oficializada em ordem executiva nesta sexta-feira (5).

Na semana passada, em declaração no Salão Oval da Casa Brasil, o republicano já havia citado a intenção de renomear o Pentágono.

— Nós o chamamos de Departamento de Defesa, mas, entre nós, acho que vamos mudar o nome — disse. As informações são da CNN Brasil.

Na ocasião, ele ainda disse que os Estados Unidos venceram a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial e que o país será ofensivo "quando precisar".

A nomenclatura não é usada desde 1947 e mostra a vontade do republicano de reforçar a imagem de poder das Forças Armadas.

Os planos foram inicialmente revelados pelo Wall Street Journal no mês passado. Segundo o jornal norte-americano, a ideia é elaborada desde o começo do atual mandato de Trump.