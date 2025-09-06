Trump modifica escopo de tarifas recíprocas e estabelece isenções a parceiros comerciais

Donald Trump iniciou a taxação de produtos de diversos países, incluindo o Brasil, em abril de 2025. MANDEL NGAN / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou uma ordem executiva modificando o escopo das tarifas recíprocas que ele anunciou pela primeira vez em 2 de abril. A medida, que entra em vigor na próxima segunda-feira (8), aumenta a lista de produtos que podem ficar de fora do tarifaço e inclui novos objetos de cobrança.

A ordem estabelece mais de 45 categorias para tarifa zero de importação de "parceiros alinhados" que firmam acordos para cortar as taxas impostas por Trump sob o estatuto de segurança nacional da Seção 232.

Em comunicado divulgado na sexta-feira (5), a Casa Branca informou que alguns itens não estarão mais sujeitos a essas tributações. Esses produtos incluem artigos relacionados a metais preciosos, certos minerais e produtos farmacêuticos essenciais.

Em contrapartida, alguns artigos foram removidos do anexo, o que significa que agora estão sujeitos a tarifas recíprocas. Entre eles, estão produtos de hidróxido de alumínio, resina e silicone, diz o documento.

O decreto cita que Trump está promovendo uma estrutura para implementar acordos comerciais existentes e futuros. "A ordem de hoje (sexta-feira) estabelece um anexo Potenciais Ajustes Tarifários para Parceiros Alinhados (PTAAP), que contém uma lista de produtos para os quais o presidente poderá estar disposto a aplicar apenas a tarifa de Nação Mais Favorecida (NMF) após a conclusão de qualquer futuro acordo recíproco de comércio e segurança", propõe.

Uma tarifa de Nação Mais Favorecida é a taxa padrão que um país aplica às importações de outros membros da Organização Mundial do Comércio (OMC), a menos que haja um acordo comercial preferencial ou de livre comércio.

Em relação a essa potencial aplicação de tarifa NMF, o documento diz que bens de quatro categorias podem ser enquadrados: aeronaves e peças de aeronaves, medicamentos genéricos e seus ingredientes, recursos naturais indisponíveis e produtos derivados intimamente relacionados, produtos agrícolas que não são cultivados ou produzidos em quantidade suficiente nos Estados Unidos. O intuito seria atender à demanda interna.