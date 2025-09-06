Trump modifica escopo de tarifas recíprocas e estabelece isenções a parceiros comerciais

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou uma ordem executiva modificando o escopo das tarifas recíprocas que ele anunciou pela primeira vez em 2 de abril. A medida, que entra em vigor na próxima segunda-feira (8), aumenta a lista de produtos que podem ficar de fora do tarifaço e inclui novos objetos de cobrança.
A ordem estabelece mais de 45 categorias para tarifa zero de importação de "parceiros alinhados" que firmam acordos para cortar as taxas impostas por Trump sob o estatuto de segurança nacional da Seção 232.
Em comunicado divulgado na sexta-feira (5), a Casa Branca informou que alguns itens não estarão mais sujeitos a essas tributações. Esses produtos incluem artigos relacionados a metais preciosos, certos minerais e produtos farmacêuticos essenciais.
Em contrapartida, alguns artigos foram removidos do anexo, o que significa que agora estão sujeitos a tarifas recíprocas. Entre eles, estão produtos de hidróxido de alumínio, resina e silicone, diz o documento.
O decreto cita que Trump está promovendo uma estrutura para implementar acordos comerciais existentes e futuros. "A ordem de hoje (sexta-feira) estabelece um anexo Potenciais Ajustes Tarifários para Parceiros Alinhados (PTAAP), que contém uma lista de produtos para os quais o presidente poderá estar disposto a aplicar apenas a tarifa de Nação Mais Favorecida (NMF) após a conclusão de qualquer futuro acordo recíproco de comércio e segurança", propõe.
Uma tarifa de Nação Mais Favorecida é a taxa padrão que um país aplica às importações de outros membros da Organização Mundial do Comércio (OMC), a menos que haja um acordo comercial preferencial ou de livre comércio.
Em relação a essa potencial aplicação de tarifa NMF, o documento diz que bens de quatro categorias podem ser enquadrados: aeronaves e peças de aeronaves, medicamentos genéricos e seus ingredientes, recursos naturais indisponíveis e produtos derivados intimamente relacionados, produtos agrícolas que não são cultivados ou produzidos em quantidade suficiente nos Estados Unidos. O intuito seria atender à demanda interna.
Para obter uma redução de tarifas recíprocas para alguns ou todos os produtos listados no anexo, um parceiro comercial deve concluir um acordo com os Estados Unidos que ajude a mitigar a emergência nacional relacionada ao déficit comercial.