Trump lança 'última advertência' ao Hamas sobre reféns israelenses

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez neste domingo (7) sua "última advertência" ao movimento islamista palestino Hamas para que aceite um acordo para libertar os reféns israelenses em Gaza.

"Os israelenses aceitaram minhas condições. É hora de o Hamas também aceitar. Os adverti sobre as consequências de não aceitá-las. Esta é minha última advertência, não haverá outra!", escreveu Trump nas redes sociais.

Milicianos do Hamas capturaram 251 reféns durante o ataque contra Israel em 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra em Gaza. Desse total, estima-se que 47 ainda estão em cativeiro no território palestino. O Exército israelense, por sua vez, afirma que 25 deles estão mortos e Israel busca o retorno de seus corpos.

Esta não é a primeira vez que Trump ameaça o Hamas.

No início de março, o dirigente americano fez uma advertência similar ao grupo islamista depois de se reunir com oito reféns libertados na Casa Branca.

À época, Trump exigiu que libertassem todos os reféns restantes de imediato, e entregassem os corpos dos mortos. Caso contrário, disse, "ACABOU para vocês".