Trump ironiza vídeo de treinamento militar de suposta 'milícia venezuelana'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, divulgou nesta segunda-feira, 22, na Truth Social um vídeo em tom de deboche ao que chamou de "milícia venezuelana". "TOP SECRET: pegamos a milícia venezuelana em treinamento. Uma ameaça muito séria!", escreveu. As imagens mostram civis sem aparente experiência militar participando de exercícios em um local não identificado. A publicação ocorre em meio ao aumento das tensões com o governo de Nicolás Maduro, na Venezuela.