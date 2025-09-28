Trump falará na terça-feira com líderes militares em reunião convocada às pressas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, participará de uma reunião convocada às pressas com líderes militares de alto escalão na terça-feira, 30, de acordo com um funcionário da Casa Branca.

Centenas de generais e almirantes foram convocados pelo secretário de Defesa, Pete Hegseth, para a base do Corpo de Fuzileiros Navais em Quantico, Virgínia, com pouco aviso prévio.

Trump disse à NBC News, em uma entrevista neste domingo, 28, que eles estariam "falando sobre como estamos indo bem militarmente, falando sobre estar em ótima forma, falando sobre muitas coisas boas e positivas".

A notícia sobre a reunião foi divulgada na quinta-feira, e nenhuma razão foi inicialmente fornecida para o encontro incomum. Trump parecia não saber sobre isso quando foi perguntado pela primeira vez por repórteres durante uma aparição no Salão Oval.

"Estarei lá se eles quiserem, mas por que isso é um grande problema?", disse Trump.