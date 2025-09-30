Trump e Pfizer anunciam acordo para reduzir preços de medicamentos nos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira (30) um acordo com a gigante farmacêutica Pfizer para reduzir os preços de alguns medicamentos no país.

O republicano não especificou quais produtos farmacêuticos estão incluídos neste acordo, mas indicou que ele concede à Pfizer uma isenção de três anos das tarifas farmacêuticas recentemente impostas por Trump.

Este anúncio faz parte do plano do presidente de fechar acordos com empresas farmacêuticas para definir os preços da "nação mais favorecida", ou seja, os medicamentos custam o menor preço pago por outros países desenvolvidos.

A Casa Branca também anunciou o lançamento de um site, chamado TrumpRx, onde medicamentos podem ser adquiridos com desconto.

A Pfizer subiu 5% em Wall Street após o anúncio.

O CEO da Pfizer, Albert Bourla, saudou o acordo como uma grande conquista, embora, assim como Trump, não tenha fornecido detalhes.

A empresa anunciou que "a grande maioria" dos "tratamentos de atenção primária e algumas marcas especializadas" será vendida com descontos de 50% a 85%.

Trump também anunciou o compromisso da Pfizer de "investir 70 bilhões de dólares (R$ 372 bilhões) para repatriar" fábricas para os Estados Unidos.