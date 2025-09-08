Trump diz que quer trabalhadores estrangeiros inteligentes, talentosos e que treinem americanos

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse na noite deste domingo, 7, que o governo dos Estados Unidos vai trabalhar para que a entrada de trabalhadores estrangeiros no país seja feita de "forma rápida e legal". A declaração foi feita após o Departamento de Imigração (ICE) prender mais de 400 sul-coreanos que estavam ilegalmente no país trabalhando numa fábrica da Hyundai na Geórgia.

O republicano sugere que as empresas levem para os Estados Unidos os funcionários "mais inteligentes" e "talentosos tecnicamente", pois eles terão sua entrada legal no país autorizada rapidamente. "O que pedimos em troca é que contratem e treinem trabalhadores americanos", pontuou Trump.

Mais cedo no domingo, o governo da Coreia do Sul informou que os trabalhadores detidos serão levados de volta ao país, que finaliza, junto aos Estados Unidos, a negociação sobre a liberação. Um avião fretado levará os trabalhadores de volta à Ásia.