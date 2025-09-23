Trump diz que países da Otan devem derrubar aviões russos que violem seu espaço aéreo

O presidente americano, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (23) que os países da Otan devem derrubar os aviões russos que violem seu espaço aéreo, durante uma reunião com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, à margem da Assembleia Geral da ONU.

A tensão entre a Otan e a Rússia aumentou nas últimas semanas depois que diversos dispositivos russos, caças e drones, foram detectados sobrevoando sem permissão o espaço aéreo de países do leste da Europa que são parceiros dos Estados Unidos no tratado de defesa mútua.

"Sim, acredito", respondeu Trump quando um jornalista lhe perguntou se ele acredita que os membros da Otan devem derrubar as aeronaves russas em caso de violação do território.

O republicano, no entanto, evitou responder às perguntas sobre se acredita que o presidente russo, Vladimir Putin, tem intenção de acabar com o conflito na Ucrânia: "Eu lhe direi em um mês, está bem?".

Trump deu várias vezes prazos de duas semanas para que Putin assine o cessar-fogo sob risco de adotar medidas contra ele, como novas sanções.

O presidente dos Estados Unidos disse nesta terça-feira ao seu par ucraniano que sente "um grande respeito pela luta que [seu país] está enfrentando" contra a Rússia.

Zelensky agradeceu a Trump por seus "esforços pessoais para deter esta guerra" e repetiu o pedido aos países europeus para que deixem de comprar petróleo russo.