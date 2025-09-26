Trump diz que já ter acordo sobre Gaza, mas depois afirma que entendimento estaria 'bem perto'

O presidente dos EUA, Donald Trump, voltou a tratar do conflito entre Israel e Hamas ao afirmar que "já temos um acordo sobre Gaza". Segundo ele, "conseguiremos o fim da guerra e teremos os reféns de volta". Na sequência, moderou o tom e destacou que o entendimento estaria "bem perto" de ser finalizado.

Pouco antes de embarcar rumo ao torneio de golfe Ryder Cup, em Nova York, Trump disse a repórteres na Casa Branca que, se necessário, "o governo será paralisado", atribuindo aos democratas a responsabilidade pelo impasse em torno da aprovação orçamentária no Congresso. "Os democratas querem isso."