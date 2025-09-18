Trump diz que designará movimento Antifa como 'organização terrorista'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira (17) que designaria o movimento "Antifa", uma rede difusa de ativistas de esquerda radical, como "uma organização terrorista importante".

"Também recomendarei fortemente que aqueles que financiem o ANTIFA sejam investigados a fundo de acordo com os mais altos padrões e práticas legais", escreveu Trump em sua rede Truth Social.

O mandatário classificou esse movimento, o qual tem ameaçado desde o seu primeiro mandato, de "desastre de esquerda radical, doente e perigosa".

Na segunda-feira, Trump ameaçou impor tal designação depois que um alto funcionário da Casa Branca, Stephen Miller, prometeu que a administração desmantelaria um suposto "grande movimento terrorista doméstico" que vinculou com o assassinato do ativista de direita Charlie Kirk.

Desde o seu primeiro mandato (2017-2021), Trump culpou o movimento Antifa por diferentes ações, desde violência contra a polícia até comandar os distúrbios de 6 de janeiro de 2021 contra o Capitólio em Washington.

A aplicação da lei federal inclui a luta contra o terrorismo doméstico, mas os Estados Unidos não têm uma lista de "organizações terroristas domésticas" designadas.