Trump diz que condenação de Bolsonaro é 'terrível' e que está 'muito descontente'

O presidente Donald Trump classificou a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro como 'terrível' e afirmou estar 'muito descontente' com o resultado do julgamento. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou ao seu aliado pena de 27 anos e três meses em regime inicial fechado por tentar dar um golpe de Estado após perder as eleições de 2022.

"Estou muito descontente com isso... Acho que é uma coisa terrível. Muito terrível. Acho que é muito ruim para o Brasil", afirmou Trump, a jornalistas, na Casa Branca, mais cedo. Ele embarcou para Nova York para assistir a um jogo de beisebol

Trump disse ainda que ficou surpreso com o resultado do julgamento de Bolsonaro, e o comparou com a situação que ele próprio viveu. "É muito parecido com o que tentaram fazer comigo, mas não conseguiram", afirmou o republicano.

O chefe da Casa Branca teceu elogios a Bolsonaro em dois momentos, afirmando que ele é um bom homem e que foi um bom presidente. "E sempre o achei muito íntegro, muito notável, na verdade, como homem, um homem muito notável", acrescentou Trump.

Questionado sobre se aplicaria mais sanções ao Brasil, o chefe da Casa Branca não respondeu. O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, afirmou que o governo Trump responderá "adequadamente" a "essa caça às bruxas", em referência à condenação de Bolsonaro pelo STF.

"As perseguições políticas do violador de direitos humanos sancionado Alexandre de Moraes continuam, já que ele e outros membros do Supremo decidiram injustamente prender o ex-presidente Jair Bolsonaro. Os Estados Unidos responderão de forma adequada a essa caça às bruxas", escreveu Rubio, em seu perfil no X.

O Itamaraty considerou a fala do secretário de Estado dos EUA como uma 'ameaça'. "Ameaças como a feita hoje pelo Secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, em manifestação que ataca a autoridade brasileira e ignora os fatos e as contundentes provas dos autos, não intimidarão a nossa democracia".

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que não teme novas sanções dos EUA após a condenação de Bolsonaro. "Não temo. Não sei se vêm. Não posso ficar tentando adivinhar ... Se ele vai tomar outras atitudes, é um problema dele. Vamos reagir na medida em que as medidas forem tomadas", afirmou, em entrevista à Rede Bandeirantes.

Há temor de que os EUA imponham novas sanções ao Brasil em resposta à condenação de Bolsonaro. Entre as possíveis medidas estão a suspensão de vistos de outras autoridades brasileiras e a aplicação de tarifas secundárias de 50% por potencial relação comercial com a Rússia, que tem sido alvo de sanções pela guerra da Ucrânia - patamar que, por si só, já inviabiliza transações. Fontes afirmam ainda que Viviane Barci Moraes, mulher do ministro Alexandre de Moraes, pode ser incluída na Lei Magnitsky em breve.