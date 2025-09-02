Trump diz que Chicago é a cidade mais perigosa do mundo e sugere intervenção como em Washington

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse, em publicação na Truth Social, nesta terça-feira, 2, que a cidade de Chicago, no Estado de Illinois - governado pelo democrata JB Pritzker, é "a pior e mais perigosa cidade do mundo". Sem mencionar a fonte dos números, ele afirmou que pelo menos 54 pessoas foram baleadas na cidade no fim de semana, e outras oito pessoas foram mortas.