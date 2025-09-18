Trump diz que acordo entre EUA e Reino Unido ajudará no domínio do setor de IA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que firmar parceria com o Reino Unido em tecnologia e ciência ajudará ambas as potências a dominarem a liderança no setor de inteligência artificial (IA). O comentário foi realizado durante encontro de empresários em Londres, ao lado do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, onde ambos assinaram um acordo de cooperação.

"Os laços entre nossos países não têm preço, são inquebráveis independente do que façamos hoje e vamos torná-las mais próximas do que nunca", disse o norte-americano.

Segundo Trump, o acordo com o Reino Unido envolve uma cooperação ampla em tecnologia, inovação e ciência, principalmente nas áreas de IA, energia nuclear, computação quântica e desenvolvimento de rede móvel 6G. "Precisaremos de muita energia de fontes confiáveis para a inteligência artificial", ressaltou, acrescentando que pretende ampliar a capacidade industrial de ambos os países.

O presidente dos EUA também disse querer trabalhar com o Reino Unido na desregulação da economia, citando como exemplo políticas que já implementou nos Estados Unidos, como os cortes de impostos e a aprovação do "grande e lindo" projeto orçamentário.

Trump apontou ainda o foco de investimentos públicos em infraestrutura como a "melhor forma de gastos" pelo governo. "Em breve, veremos grandes construções no nosso país. Empresas de IA, automóveis e farmacêuticas, todas querem ir para lá", disse.

Sobre outras políticas, Trump voltou a defender que não há inflação nos Estados Unidos e que as tarifas estão trazendo "trilhões de dólares" em receita, além de contribuir para a atração de investimentos para o país. "Não seríamos capazes de receber um fragmento dos investimentos que tivemos nos últimos meses sem a existência das tarifas", frisou o republicano.