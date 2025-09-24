Trump critica retorno de Jimmy Kimmel à TV e ameaça processar emissora

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou o retorno do programa do apresentador Jimmy Kimmel à emissora ABC, na terça-feira, 23, após ser suspenso na semana passada por declarações sobre o assassinato do ativista de direita Charlie Kirk.

"Não posso acreditar que a ABC Fake News deu o emprego de volta ao Jimmy Kimmel. A Casa Branca foi informada pela ABC de que o programa dele foi cancelado! Algo aconteceu entre então e agora, porque sua audiência sumiu, e seu 'talento' nunca esteve lá", escreveu Trump, na rede Truth Social.