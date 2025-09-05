Trump assina ordem que muda nome do Departamento de Defesa para Departamento da Guerra

Trump assinou documento no Salão Oval, nesta sexta. Mandel NGAN / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou uma ordem executiva nesta sexta-feira (5) renomeando o Departamento de Defesa para Departamento de Guerra, uma decisão que, segundo ele, envia uma "mensagem de vitória" ao mundo.

— É um nome muito mais apropriado, considerando o estado atual do mundo — disse Trump a repórteres no Salão Oval, ladeado pelo novo "secretário de Guerra", Pete Hegseth.

Na semana passada, em declaração no Salão Oval da Casa Brasil, o republicano já havia citado a intenção de renomear o Pentágono.

— Nós o chamamos de Departamento de Defesa, mas, entre nós, acho que vamos mudar o nome — disse. As informações são da CNN Brasil.

Na ocasião, ele ainda disse que os Estados Unidos venceram a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial e que o país será ofensivo "quando precisar".

A nomenclatura não é usada desde 1947 e mostra a vontade do republicano de reforçar a imagem de poder das Forças Armadas.

Os planos foram inicialmente revelados pelo Wall Street Journal no mês passado. Segundo o jornal norte-americano, a ideia é elaborada desde o começo do atual mandato de Trump.