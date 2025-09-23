Trump assina ordem para designar movimento Antifa como uma organização terrorista doméstica

O presidente dos EUA, Donald Trump, assinou uma ordem executiva designando o movimento Antifa como uma organização terrorista doméstica, alegando que o grupo pratica violência política projetada para suprimir a atividade legal e obstruir o estado de direito.

Segundo a Casa Branca, todos os departamentos e agências relevantes devem utilizar autoridades aplicáveis para investigar, interromper e desmantelar quaisquer operações ilegais - especialmente aquelas envolvendo ações terroristas - conduzidas pela Antifa ou por qualquer pessoa que afirme agir em nome da Antifa.