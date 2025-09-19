Trump assina decreto que instaura visto de residência de US$ 1 milhão

Ordem foi assinada nesta sexta-feira, na Casa Branca. Mandel NGAN / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta sexta-feira (19) uma ordem executiva que cria um programa de residência com "cartão de ouro" que custará US$ 1 milhão de dólares (R$ 5,32 milhões) para indivíduos e US$ 2 milhões (R$ 10,6 milhões) no caso de ser patrocinado por uma empresa.

— Acredito que vai ser tremendamente bem-sucedido — disse Trump a jornalistas.

Em abril, Trump apresentou um protótipo do gold card, um visto de permissão de residência vendido por US$ 5 milhões (cerca de R$ 28,15 milhões) para tentar atrair grandes fortunas ao país.

Antes, em fevereiro, o republicano anunciou que a sua administração esperava vender "talvez um milhão" de vistos do tipo e não descartou que os oligarcas russos pudessem adquirir o gold card. Segundo o presidente americano, isso permitirá "trazer para o setor de tecnologia pessoas que criam empregos, de altíssimo nível".