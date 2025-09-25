Trump assina decreto que autoriza aplicação de pena de morte em Washington

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump assinou nesta quinta-feira (25) o decreto que autoriza a aplicação da pena de morte por crimes cometidos em Washington, D.C. – capital do país. A punição poderá ser adotada em casos de homicídios e ataques contra policiais.
— Pena de morte em Washington se aplica a quem matar — declarou o republicano em coletiva de imprensa nesta quinta.
A pena de morte para crimes cometidos em Washington havia sido revogada há cerca de duas décadas. Nesta período, a pena capital só era aplicada em casos de crimes federais denunciados pelo Ministério Público dos EUA, como terrorismo, tráfico de drogas e crimes de ódio.
Em agosto, o Trump já havia autorizado o início de uma intervenção federal na segurança de Washington. Na época, ele declarou que a segurança da capital dos EUA estava em um nível inaceitável.
Washington tem como prefeita a democrata Muriel Bowser, alvo de críticas de Trump antes do anúncio da intervenção.