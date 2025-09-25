Trump assina acordo para operação do TikTok nos EUA; valor fixado é de US$ 14 bilhões

Plataforma corria risco de ser proibida no país. Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (25) que chegou a um acordo com a China sobre o futuro do TikTok no país.

Foi estabelecido um valor de aproximadamente US$ 14 bilhões para que investidores norte-americanos comprem a operação da plataforma, que pertence à chinesa ByteDance:

— Tive ótima conversa com o presidente da China, Xi Jinping — disse o republicano no Salão Oval da Casa Branca, em Washington.

Ele anunciou que assinou uma ordem executiva "salvando o TikTok de uma proibição" de funcionamento nos EUA. Segundo Trump, investidores norte-americanos assumirão o controle da operação do aplicativo no país.

Com o acordo, a Oracle fica responsável por proteger os dados de usuários norte-americanos no TikTok. Ele ainda acrescentou que "todas as opiniões políticas serão tratadas de maneira justa pelo algoritmo do TikTok".

Trump disse ainda que os investidores incluem nomes como Michael Dell e Rupert Murdoch. O presidente afirmou estar satisfeito com o resultado das negociações com a China:

— Estou feliz que Xi Jinping aceitou o acordo — disse.