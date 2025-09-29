Plano de paz proposto por Trump para Gaza exige libertação de reféns em até 72 horas

Anúncio aconteceu após reunião entre Trump e Netanyahu. ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/ AFP / Divulgação

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apresentou um plano para promover a "paz no Oriente Médio". O anúncio foi feito nesta segunda-feira ao lado do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que manifestou apoio à proposta.

Trump afirmou que recebeu apoio de diversos países da região, inclusive de nações árabes, para a construção da paz. O plano envolve o auxílio destes governos no convencimento ao grupo terrorista Hamas para a libertação de todos os reféns em um prazo de 72 horas.

— A tirania do terror tem que acabar — argumentou o presidente norte-americano.

Ao lado de Trump, Netanyahu admitiu cooperar com o plano:

— Eu apoio o seu plano para acabar com a guerra em Gaza, que acaba atingindo o nosso objetivo de trazer os reféns de volta e desmantelar o Hamas.

O plano de paz

De acordo com o g1, a proposta é transformar Gaza em uma zona “desradicalizada”, livre de grupos armados. A região seria governada por um comitê palestino tecnocrático, com especialistas internacionais, que apoiará, ainda, na reconstrução do território.

Esse comitê será supervisionado por um órgão internacional, chamado “Conselho da Paz”. O grupo será presidido por Trump e terá a participação do ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair.

O plano também indica que o Hamas e outras facções ficariam proibidos de participar do governo de Gaza. Todos os túneis e fábricas de armas seriam destruídos. Uma Força Internacional de Estabilização, com apoio de países árabes, assumiria a segurança local e treinaria a polícia palestina.

Trump também defendeu a destruição do Hamas caso o grupo não aceite os termos do acordo.

Ponto a ponto do plano

Fim imediato da guerra e troca de reféns e prisioneiros

O cessar-fogo ocorreria logo após a aceitação do plano

Israel libertaria prisioneiros, enquanto o Hamas devolve todos os reféns

A troca incluiria também restos mortais de reféns

Ajuda humanitária e reconstrução de Gaza

Entrada imediata de alimentos, água, energia, hospitais e infraestrutura

Equipamentos para limpar escombros e reabrir estradas seriam autorizados

Distribuição feita pela ONU, Crescente Vermelho e outras entidades neutras

Nova governança em Gaza

Um comitê palestino tecnocrático e apolítico assumiria a gestão local

Esse órgão será supervisionado pelo “Conselho da Paz”, presidido por Trump

O objetivo é preparar o retorno da Autoridade Palestina após reformas

Desmilitarização e anistia ao Hamas

Toda infraestrutura militar e de túneis seria destruída sob monitoramento internacional

Integrantes do Hamas poderiam entregar armas e receber anistia

Quem desejasse sair teria passagem segura para outros países.

Segurança internacional e futuro político

Uma Força Internacional de Estabilização treinaria a polícia palestina

Israel se retiraria gradualmente, mantendo apenas um perímetro de segurança temporário

O plano prevê caminho para autodeterminação palestina e coexistência pacífica

Leia Mais Marta Sfredo: Zero certeza na semana prevista por Trump para reunião com Lula

Pedido de desculpas ao Catar

Mais cedo, Netanyahu pediu desculpas ao primeiro-ministro do Catar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, pelos ataques aéreos contra o Hamas no país do Golfo, durante um telefonema feito na Casa Branca, segundo uma fonte diplomática.