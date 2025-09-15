Três pessoas morrem em novo ataque dos EUA contra barco no Caribe, anuncia Trump

Presidente norte-americano compartilhou vídeo do ataque em seu perfil na rede Truth Social. Truth Social: @realDonaldTrump / Reprodução

Um barco foi alvo de ataque dos Estados Unidos na manhã desta segunda-feira (15), no Caribe. O presidente Donald Trump revelou que três pessoas, "narcoterroristas da Venezuela", morreram, e compartilhou um vídeo nas redes sociais (veja abaixo).

"Esta manhã, seguindo minhas ordens, as Forças Militares dos Estados Unidos realizaram um SEGUNDO ataque (...) contra cartéis de narcotráfico e narcoterroristas extraordinariamente violentos", indicou Trump em sua rede Truth Social.

A mensagem de Trump é acompanhada por um curto vídeo no qual se vê uma lancha de grandes dimensões em alto-mar, imóvel, e depois uma explosão que a destrói completamente. Na imagem, que parece ser de câmera de vigilância, observa-se ao menos uma pessoa dentro da embarcação.

As forças navais e aéreas norte-americanas presentes no Caribe já haviam abatido uma lancha, esta em movimento, há quase duas semanas. Na ocasião, 11 "narcoterroristas" morreram, segundo Trump.

"Nenhuma força americana ficou ferida neste ataque", complementou o ex-presidente nesta segunda-feira. Ele advertiu novamente aos narcotraficantes que, se insistirem em transportar drogas, "nós os caçaremos".