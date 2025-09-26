Trump anuncia tarifas de 100% sobre produtos farmacêuticos importados; outros itens também serão taxados

Medidas entram em vigor a partir de 1º de outubro. Mandel NGAN / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira (25) tarifas de 100% sobre qualquer produto farmacêutico de marca ou patenteado importado a partir de 1º de outubro.

Contudo, segundo ele, as empresas que estiverem construindo fábricas em território norte-americano ficarão isentas da taxação.

"'ESTEJA CONSTRUINDO' será definido como 'iniciando as obras' e/ou 'em construção'. Portanto, não haverá tarifa sobre esses produtos farmacêuticos se a construção tiver começado", escreveu na rede Truth Social.

Trump também disse que vai impor tarifa de 25% sobre todos os caminhões pesados fabricados fora dos EUA a partir da mesma data. Ele argumenta que a taxação visa proteger os grandes fabricantes de caminhões pesados da "concorrência externa desleal".

"Portanto, nossos grandes fabricantes como Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Mack Trucks e outros, estarão protegidos do ataque de interrupções externas. Precisamos que nossos caminhoneiros estejam financeiramente saudáveis e fortes, por muitas razões, mas acima de tudo, por motivos de segurança nacional!", disse o norte-americano.

Leia Mais Governo Trump substitui foto oficial de Joe Biden por imagem de caneta automática

Além dos caminhões pesados e dos produtos farmacêuticos, Trump afirmou nesta quinta-feira que irá impor uma tarifa de 50% sobre todos os armários de cozinha, pias de banheiro e produtos associados, além de um taxa de 30% sobre móveis estofados. As medidas também valem a partir de 1º de outubro, segundo o republicano.