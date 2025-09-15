Trump anuncia segundo ataque a cartéis de drogas venezuelanos em meio a tensões com Maduro

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou, nesta segunda-feira, que ordenou um segundo ataque contra organizações criminosas que classificou como "cartéis de tráfico de drogas extraordinariamente violentos e narcoterroristas".

Em publicação na Truth Social, ele afirmou que a ação foi conduzida por militares americanos na manhã de hoje enquanto integrantes de um grupo venezuelano transportavam drogas em águas internacionais com destino aos EUA.

Trump disse que três homens morreram no ataque e que nenhuma força americana foi ferida. Ele reforçou que, em sua avaliação, "esses cartéis representam uma ameaça à Segurança Nacional, à Política Externa e a interesses vitais dos EUA". "FIQUEM AVISADOS - SE VOCÊ ESTIVER TRANSPORTANDO DROGAS QUE PODEM MATAR AMERICANOS, ESTAMOS CAÇANDO VOCÊ!", escreveu.

O republicano ainda declarou que as atividades dessas organizações causaram consequências "devastadoras nas comunidades americanas por décadas, matando milhões de cidadãos" e acrescentou que isso "nunca mais" será tolerado.

O anúncio ocorre após um primeiro ataque no sul do Caribe, confirmado em 2 de setembro pelo secretário de Estado, Marco Rubio. Na ocasião, Rubio disse que a embarcação havia partido da Venezuela e era operada por uma organização narcoterrorista.