Trump anuncia que vai designar movimento Antifa como uma organização terrorista

Donald Trump usou a rede social Truth para comunicado. SAUL LOEB / AFP

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (17) que designará o movimento Antifa como uma organização terrorista.

"Tenho o prazer de informar aos nossos muitos patriotas dos EUA que estou designando a Antifa, UM DESASTRE DOENÇOSO, PERIGOSO E RADICAL DA ESQUERDA, COMO UMA ORGANIZAÇÃO TERRORISTA DE GRANDE IMPORTÂNCIA", escreveu ele na rede social Truth.

O republicano também recomendou que aqueles que financiam o Antifa sejam investigados minuciosamente, de acordo com os mais altos padrões e práticas legais.

O movimento Antifa surgiu na Alemanha, na década de 1930, como oposição ao nazismo, de acordo com o g1. Grupos usando o nome de antifas ganharam destaque nos EUA em protestos em 2020, após a morte de George Floyd — homem negro que morreu quando um policial se ajoelhou sobre o pescoço dele.