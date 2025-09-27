Trump anuncia envio de tropas federais para Portland após protestos contra sede do ICE

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado, 27, que vai enviar tropas à cidade de Portland, no Estado americano de Oregon, um reduto democrata nos Estados Unidos.

O republicano disse que usará "autoridade e força total, se necessário" para lidar com "terroristas domésticos", e direcionou o Departamento de Defesa a "fornecer todas as tropas necessárias para proteger Portland, uma cidade devastada pela guerra".

Trump apontou que a decisão era necessária para proteger as instalações do Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA, que ele descreveu como "sob cerco de ataques da Antifa e outras organizações terroristas domésticas".

"Como outros prefeitos pelo país, eu não pedi - e não preciso - de intervenção federal", disse o prefeito de Portland, o democrata Keith Wilson, em uma declaração após a ameaça de Trump. Wilson disse que sua cidade protegeu a liberdade de expressão enquanto "endereçava a violência ocasional e a destruição de propriedade".

Desde o assassinato do ativista conservador Charlie Kirk no dia 10 de setembro, o presidente republicano intensificou seus esforços para confrontar o que ele chama de "esquerda radical", a qual ele culpa pelos problemas de violência política do país.

Ele mobilizou a Guarda Nacional e fuzileiros navais em serviço ativo para Los Angeles em junho e também para Washington em agosto.

Protestos

A instalação do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega (ICE, na sigla em inglês) em Portland tem sido alvo de frequentes manifestações, algumas vezes levando a confrontos violentos. Alguns agentes federais ficaram feridos e vários manifestantes foram acusados de agressão.

Trump, em comentários na quinta-feira no Salão Oval, sugeriu que algum tipo de operação estava em andamento.

No início de setembro, Trump havia descrito viver em Portland como "viver no inferno" e disse que estava considerando enviar tropas federais, como recentemente ameaçou fazer para combater o crime em outras cidades, incluindo Chicago e Baltimore.

No Tennessee, Memphis tem se preparado para uma influxo de tropas da Guarda Nacional, e na sexta-feira o governador Bill Lee disse que as tropas farão parte de um aumento de recursos para combater o crime na cidade.