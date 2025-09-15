Trump anuncia assinatura de decreto para enviar Guarda Nacional a Memphis

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou, nesta segunda-feira (15), a assinatura de um decreto para o envio de tropas da Guarda Nacional a Memphis, como parte de sua luta contra o crime em grandes cidades do país governadas pela oposição democrata.

O republicano afirmou que a força-tarefa será uma "réplica" daquela destinada à capital Washington em agosto.

A operação "incluirá a Guarda Nacional, bem como o FBI", a agência antidrogas DEA, o Serviço de Imigração e Controle de Alfândega (ICE) e outras agências federais, declarou Trump a jornalistas em uma cerimônia no Salão Oval.

Isso é "muito importante devido à criminalidade que está ocorrendo", ressaltou, acrescentando: "Provavelmente prosseguiremos com Chicago depois."

A procuradora-geral dos Estados Unidos, Pam Bondi, disse durante a cerimônia que as agências federais aplicarão o modelo "altamente bem-sucedido" de Washington para "tornar Memphis segura novamente".

Até agora, Trump implementou sua ofensiva contra o crime e a imigração irregular em cidades governadas por democratas.

Memphis, uma cidade de maioria negra no estado do Tennessee, sul do país, tem um prefeito democrata, enquanto o governador estadual é republicano.

Após as mobilizações de tropas e batidas de deportação em Washington e Los Angeles, o governo de Trump lançou na semana passada uma operação de controle migratório em Chicago.

Trump ameaçou repetidamente enviar tropas da Guarda Nacional para a cidade, o que o colocou em confronto com o governador do estado de Illinois, o democrata JB Pritzker, em publicações nas redes sociais.