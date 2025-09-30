Trump anuncia acordo com Pfizer para reduzir preços de medicamentos vendidos nos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira, 30, um acordo com a Pfizer que prevê cortes expressivos nos preços de diversos medicamentos vendidos no país. Segundo ele, a farmacêutica "concordou em fornecer vários medicamentos com descontos nos EUA", que poderão variar "de 50% a 100% ou até mais, em alguns casos sic".

Em anúncio no Salão Oval, Trump afirmou que, com a medida, os EUA pagarão os preços mais baixos de medicamentos produzidos pela Pfizer, destacando que o país estará "pagando o preço de nações mais favorecidas".

Ele acrescentou que o entendimento não se limita a essa farmacêutica. "Faremos acordos para descontos em medicamentos com outras companhias", disse, ao ressaltar que o impacto fiscal será significativo. "O acordo com a Pfizer reduzirá nossos custos com o Medicaid", declarou.

De acordo com o republicano, os medicamentos com desconto ficarão disponíveis em uma novo site de compras do governo. Além da redução de preços, Trump anunciou que a farmacêutica se comprometeu a investir US$ 70 bilhões nos EUA.