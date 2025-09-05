Trump ameaça UE com sanções por multa 'injusta' imposta ao Google

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou, nesta sexta-feira (5), a multa imposta pela Comissão Europeia à gigante tecnológica Google, e ameaçou responder com sanções comerciais se a medida não for revogada.

A Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia, impôs uma multa de 2,95 bilhões de euros (R$ 18,7 bilhões) ao Google, após determinar que a 'big tech' americana havia abusado de sua posição dominante no setor de publicidade online.

"Hoje a Europa 'atacou' outra grande empresa americana, o Google", protestou Trump em sua plataforma, Truth Social, afirmando que, se a União Europeia não reverter as multas "injustas" impostas à companhia e também à Apple, ele será "obrigado" a ativar um mecanismo punitivo de tarifas alfandegárias, a "Seção 301".

A manifestação de Trump ocorre um dia depois de ele receber executivos de gigantes da tecnologia em um jantar de gala na Casa Branca, entre eles o diretor-executivo do Google, Sundar Pichai, e o cofundador do grupo, Sergey Brin.

"A Europa (...) roubou dinheiro que, de outro modo, iria para investimentos e empregos nos Estados Unidos", acrescentou Trump. "O contribuinte americano não vai tolerar isso!".

O presidente americano afirmou que a multa imposta ao Google se soma a outros casos, incluindo o de outra 'big tech', a Apple, à qual Bruxelas ordenou, em 2016, pagar impostos atrasados à Irlanda, totalizando de 13 bilhões de euros (82,4 bilhões de reais, na cotação atual), além de juros.

"Deveriam devolver esse dinheiro!", disse Trump.

Durante o jantar, na quinta-feira, na Casa Branca, o presidente americano cumprimentou Pichai e Brin pela decisão de um juiz dos Estados Unidos que, no começo desta semana, permitiu ao Google manter o Chrome, seu navegador na internet.