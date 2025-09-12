Trump alerta Rússia sobre Polônia e diz que paciência com Putin está "se esgotando"

Uma das promessas de campanha de Donald Trump era acabar a guerra entre Rússia e Ucrânia. Brendan SMIALOWSKI / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na manhã desta sexta-feira (12) em entrevista ao programa Fox & Friends, da Fox News, que a Rússia não deveria estar se aproximando ou cruzar o território da Polônia. Contudo, o republicano evitou comentar mais detalhes sobre o episódio.

Trump afirmou que a guerra entre Rússia e Ucrânia está sendo mais difícil de resolver do que ele esperava.

— Resolvi várias guerras impossíveis de solucionar, como o Congo e o Afeganistão, mas está difícil com a Ucrânia — admitiu o presidente dos EUA.

— Quando Volodimir Zelensky aceita negociar, Vladimir Putin não quer e vice-versa — apontou, em referência aos presidentes dos dois países.

Paciência "se esgotando"

Em relação a Putin, o republicano acrescentou que sua paciência está "se esgotando rapidamente" e sinalizou apoio a medidas mais fortes para pressionar por um cessar-fogo, embora tenha ressaltado que os Estados Unidos já "fizeram muito" pelos ucranianos ao citar como exemplo as recentes sanções contra a Índia.

— A guerra na Ucrânia é um problema muito mais da Europa do que nosso — destacou Trump. — Não estamos mais gastando com a Ucrânia. Estamos lucrando com vendas de armas, mas quero parar a guerra para interromper mortes de soldados.

Oriente Médio

Trump também comentou brevemente sobre a situação no Oriente Médio, afirmando que pediu novamente para que o Hamas devolva os reféns israelenses e lamentou o número de mortes na Faixa de Gaza.