Mundo

Dificuldade nas negociações

Trump alerta Rússia sobre Polônia e diz que paciência com Putin está "se esgotando"

Presidente dos Estados Unidos admitiu que guerra entre os países do Leste Europeu se tornou mais difícil de resolver do que ele esperava

Estadão Conteúdo

Laís Adriana

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS