Trump alerta que os EUA "derrubarão" aviões venezuelanos que representem ameaça

Declaração do presidente dos EUA aconteceu após troca de nome do Departamento de Defesa para Departamento de Guerra. Christopher Furlong / POOL/AFP

Os Estados Unidos "derrubarão" qualquer avião militar venezuelano que represente uma ameaça para suas forças destacadas no Caribe, declarou nesta sexta-feira (5) o presidente Donald Trump.

Nesta quinta-feira (4), caças F-16 venezuelanos sobrevoaram brevemente um navio norte-americano que realizava vigilância antidrogas no Caribe, o que provocou um alerta do Pentágono, que horas depois enviou uma dezena de caças F-35 a Porto Rico, segundo fontes próximas ao assunto.

"Se nos colocarem em uma situação perigosa, serão abatidos", acrescentou Trump logo após renomear o Departamento de Defesa para Departamento de Guerra por decreto executivo.