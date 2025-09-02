Trump afirma que pedirá à Suprema Corte decisão rápida para tentar reverter sentença que limita seu poder de impor tarifas

Trump recorre à Suprema Corte após derrota em tribunal. WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

O presidente Donald Trump confirmou nesta terça-feira (2) que solicitará à Suprema Corte que se pronuncie rapidamente depois que um tribunal de apelações federal determinou, na sexta-feira (29), que ele não tinha o poder de instaurar grande parte das tarifas aplicadas desde seu retorno à Casa Branca.

— Vamos levar à Suprema Corte, acreditamos que amanhã (quarta-feira), porque precisamos de uma decisão rápida — disse Trump a jornalistas.

Trump já havia dito em sua rede social que recorreria da decisão. Agora ele acrescentou que pedirá uma "arbitragem expedita" e advertiu que, "se as tarifas forem eliminadas", os Estados Unidos podem "acabar sendo um país do terceiro mundo".

Entenda

Na última sexta-feira (29), um tribunal federal de apelações dos Estados Unidos determinou que grande parte das tarifas impostas por Trump são ilegais. A decisão confirma uma outra de um tribunal inferior e mina a ofensiva protecionista do presidente.

O caso se refere às tarifas globais, ou seja, aquelas que não afetam setores específicos, como por exemplo o automotivo, aço, alumínio ou cobre. A decisão, adotada por maioria de 7 a 4, permite que as tarifas gerais permaneçam em vigor até meados de outubro.

Mesmo assim, o veredito representa um revés para o presidente, que desde que voltou à Casa Branca em janeiro tem imposto tarifas a seus parceiros comerciais que variam entre 10% e 50% como uma ferramenta de política econômica de amplo alcance.

Trump disse que corte é "parcial"

Após a decisão, Trump se manifestou em uma rede social afirmando que recorrerá à Suprema Corte. Ele disse que o tribunal é "altamente partidário", que "todas as tarifas ainda estão em vigor!" e que a, caso a decisão seja mantida, "destruiria os Estados Unidos da América".

"Eles sabem que os Estados Unidos da América vencerão no final. Se essas tarifas forem eliminadas, seria um desastre total para o país. Isso nos enfraqueceria financeiramente, e precisamos ser fortes", escreveu o presidente.

Leia a manifestação de Trump

"TODAS AS TARIFAS AINDA ESTÃO EM VIGOR!

Hoje, um Tribunal de Apelações altamente partidário disse incorretamente que nossas tarifas deveriam ser removidas, mas eles sabem que os Estados Unidos da América vencerão no final. Se essas tarifas forem eliminadas, seria um desastre total para o país. Isso nos enfraqueceria financeiramente, e precisamos ser fortes. Os EUA não tolerarão mais enormes déficits comerciais e tarifas injustas, nem barreiras comerciais não tarifárias impostas por outros países — amigos ou inimigos — que prejudicam nossos fabricantes, agricultores e todos os demais.

Se essa decisão for mantida, literalmente destruiria os Estados Unidos da América. No início deste fim de semana do Dia do Trabalho, todos devemos lembrar que as TARIFAS são a melhor ferramenta para ajudar nossos trabalhadores e apoiar empresas que produzem excelentes produtos FEITOS NOS EUA.

Por muitos anos, as tarifas foram usadas contra nós por políticos negligentes e imprudentes. Agora, com a ajuda da Suprema Corte dos Estados Unidos, vamos usá-las em benefício da nossa nação e fazer os Estados Unidos ricos, fortes e poderosos novamente!