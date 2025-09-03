Trump afirma que 11 "narcotraficantes" morreram em ataque contra barco da Venezuela

Vídeo do ataque foi publicado nas redes sociais de Donald Trump. Truthsocial / @realDonaldTrump / Reprodução

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na terça-feira (2) a morte de 11 "narcotraficantes" em um ataque no Caribe contra uma embarcação que transportava drogas da Venezuela, uma clara escalada após o envio de navios para a região.

Trump publicou um vídeo em sua rede Truth Social no qual aparece uma lancha rápida transportando várias pessoas, segundos antes de ser atacada e explodir em chamas.

— As forças americanas atiraram contra uma embarcação (...) que transportava muitas drogas — disse Trump na Casa Branca. — Então a eliminamos.

Em seguida, o mandatário acrescentou no Truth Social que o ataque ocorreu enquanto os traficantes, supostamente do grupo Tren de Aragua, encontravam-se em águas internacionais.

"O ataque resultou em 11 terroristas mortos em ação", assegurou. "Por favor, que isto sirva de aviso a qualquer um que esteja considerando trazer drogas para os Estados Unidos. Cuidado!"

Pouco antes de iniciar uma visita oficial ao México nesta quarta-feira (3), o secretário de Estado, Marco Rubio, mencionou que "as forças armadas dos Estados Unidos realizaram um ataque letal".

— Os Estados Unidos vão utilizar todo o seu poderio para enfrentar e erradicar esses cartéis de drogas não importa de onde operem — acrescentou.

O anúncio ocorreu após dias de crescentes tensões entre Washington e Caracas, que romperam relações em 2019.

O governo do presidente Nicolás Maduro ainda não reagiu oficialmente ao fato, embora seu ministro da Comunicação tenha sugerido que o vídeo publicado por Trump foi gerado por inteligência artificial.

"Rubio continua mentindo para o seu presidente: depois de colocá-lo em um beco sem saída, agora lhe dá como 'prova' um vídeo com IA", escreveu o ministro em seu canal no Telegram junto a uma suposta análise feita por um modelo de IA que questiona a autenticidade do vídeo.

"Basta, Marco Rubio, de incentivar a guerra e tentar manchar as mãos de sangue do presidente Donald Trump", acrescentou.

Maduro declarou estado de máximo alerta diante do que qualifica como uma ameaça militar dos Estados Unidos e convocou o alistamento na reserva.

— Se a Venezuela fosse agredida, passaria imediatamente ao período de luta armada em defesa do território nacional, da história e do povo da Venezuela — destacou em uma coletiva de imprensa com correspondentes na segunda-feira.

O governo Trump enviou navios de guerra ao sul do Caribe no que qualificou como uma operação antidrogas. Ele não ameaçou invadir a Venezuela, embora a mobilização coincida com a acusação contra o mandatário de chefiar um cartel de drogas e com o aumento para US$ 50 milhões (R$ 270 milhões) da recompensa por sua captura.

— Acabaram-se os dias de agir com impunidade, de inutilizar um motor a tiros ou de confiscar um par de carregamentos de droga de um barco — disse Rubio a jornalistas em Miami ao ser questionado sobre uma possível intervenção na Venezuela.

Repetidas acusações

As acusações de narcotráfico contra o governo venezuelano remontam a anos atrás, antes da chegada de Trump ao poder. Embora os relatórios anuais da ONU não classifiquem a Venezuela como país produtor, sua condição de plataforma de distribuição do narcotráfico é ressaltada por especialistas.

A Venezuela e os Estados Unidos mantêm uma rivalidade que remonta à chegada ao poder de Hugo Chávez em 1999. Foi o mandatário de esquerda quem expulsou a agência antidrogas do país em 2005.

E seu sucessor, Maduro, rompeu relações em 2019, depois que Washington não reconheceu a sua reeleição no ano anterior. Os Estados Unidos também não consideraram válidas as últimas eleições presidenciais em julho de 2024, nas quais a oposição denunciou fraude.