Trump adiciona taxa de US$ 100.000 para visto H-1B e lança 'Gold Card' a partir de US$ 1 milhão

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou que o programa Gold Card estará disponível por US$ 1 milhão para pessoas físicas e US$ 2 milhões para pessoas jurídicas, ao chancelar o projeto nesta sexta-feira. O governo americano também aplicará uma nova taxa anual de US$ 100 mil para pedidos de visto H-1B, visando coibir um sistema que tem sido usado por empresas de tecnologia para evitar a contratação de trabalhadores americanos.

A partir do Gold Card os vistos são acelerados, mas o Departamento de Segurança Interna ainda avaliará os indivíduos.

"Por muito tempo, tivemos milhões de imigrantes ilegais entrando em nosso país, e nosso sistema de imigração estava falido. Já é hora de o povo americano e os contribuintes americanos se beneficiarem do nosso sistema de imigração legal", escreveu Trump na Truth Social.

Segundo ele, o projeto Gold Card irá gerar mais de US$ 100 bilhões "muito rapidamente" e o dinheiro será usado para reduzir impostos, financiar projetos de crescimento econômico e pagar a dívida americana.