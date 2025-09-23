Trump acredita que a Ucrânia pode recuperar todo o seu território da Rússia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (23) que a Ucrânia pode recuperar o território perdido para a Rússia e "até mesmo ir além", em uma reviravolta em relação à sua posição sobre os objetivos de Kiev.

A mudança de rumo ocorreu pouco depois de Trump também pedir aos países da Otan que derrubassem qualquer avião russo que invadisse seu espaço aéreo.

"Acredito que a Ucrânia, com o apoio da União Europeia, está em condições de lutar e RECUPERAR todo o território", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social após se reunir com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

Trump também afirmou que a Rússia está lutando "sem rumo" após três anos de guerra, em uma aparente mudança de opinião pouco mais de um mês depois de se encontrar com o presidente russo, Vladimir Putin, no Alasca.

Anteriormente, o presidente dos Estados Unidos demonstrou um apoio morno a Zelensky, com quem teve uma forte discussão televisionada no Salão Oval em fevereiro, durante a qual disse ao ucraniano que não tinha "as cartas" para vencer a guerra.

Mas em sua publicação nas redes sociais desta terça-feira, Trump desdenhou a Rússia, a quem qualificou de "tigre de papel".

Afirmou que "Putin e a Rússia estão em sérios problemas econômicos, e este é o momento de a Ucrânia agir".

"Com tempo, paciência e o apoio financeiro da Europa, e em particular da Otan, as fronteiras originais de onde começou esta guerra são uma opção viável. Por que não?", escreveu Trump.

À medida que a economia russa piora, "a Ucrânia poderia recuperar seu país em sua forma original e, quem sabe, talvez até mesmo ir além!", acrescentou.