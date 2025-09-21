Tribunal do Equador suspende referendo de Noboa para instalar Constituinte

A Corte Constitucional do Equador suspendeu neste sábado (20) o decreto com o qual o presidente Daniel Noboa pretende convocar uma Constituinte para reformar a Carta Magna com leis mais rigorosas contra o narcotráfico.

Embora a decisão seja temporária, enquanto a corte avalia cinco ações de inconstitucionalidade, aprofunda ainda mais a crise entre o presidente e o principal tribunal do país, que bloqueou vários projetos do Executivo por considerar que violam direitos fundamentais, entre outros argumentos.

"A Corte não é inimiga do povo. Nada mais longe da verdade. É guardiã de seus direitos", afirma um comunicado divulgado pelo tribunal, que enfrentou protestos liderados pelo presidente contra seus magistrados.

Noboa propôs na quarta-feira criar uma Assembleia Constituinte por meio de consulta popular que redija uma nova Carta Magna com leis mais severas para enfrentar as numerosas gangues do narcotráfico que fomentam a violência no país.

O Equador era uma ilha de paz entre os maiores produtores de cocaína, Colômbia e Peru, mas nos últimos seis anos os homicídios dispararam mais de 600%.

Na noite deste sábado, a autoridade eleitoral pediu "celeridade" à Corte, depois que Noboa insistiu com um novo decreto com a mesma solicitação de convocar um referendo constitucional.

Em junho, o Parlamento de maioria governista aprovou uma reforma da Carta Magna sobre o restabelecimento de bases militares estrangeiras, que deverá ser validada em referendo.

Os eleitores deverão decidir se estão ou não de acordo em eliminar da atual constituição a proibição de estabelecer tais bases, como a que até 2009 os Estados Unidos mantinham em Manta (sudoeste) para atividades antidrogas.

O presidente tem feito várias tentativas para contornar a Corte e convocar diretamente a consulta popular sem a revisão prévia dos juízes sobre a formação de uma Assembleia Constituinte.

"Estou especialmente preocupada neste contexto de tensões crescentes (...) incluindo uma marcha convocada pelo governo contra a Corte e campanhas que qualificam os juízes como 'inimigos do povo'", disse no X Margaret Satterthwaite, relatora especial da ONU sobre a independência de magistrados e advogados.

Por sua vez, a Human Rights Watch exigiu "que se respeite a independência da Corte Constitucional e a segurança de seus juízes".

Noboa propõe que a Assembleia Constituinte seja composta por 80 membros eleitos nas urnas.