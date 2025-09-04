Três brasileiros ficaram feridos no descarrilamento do Elevador da Glória, diz Itamaraty; uma idosa está internada

Acidente aconteceu na quarta-feira (3). PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Três brasileiros ficaram feridos no descarrilamento do Elevador da Glória, em Lisboa, Portugal, ocorrido na quarta-feira (3). A informação foi confirmada pelo Globo nesta quinta-feira (4). Segundo o Ministério das Relações Exteriores (MRE), dois já tiveram alta hospitalar e uma idosa ainda está internada. O estado de saúde dela não foi informado.

De acordo com o Itamaraty, o consulado brasileiro em Lisboa ainda não foi procurado por nenhum dos envolvidos na tragédia que deixou pelo menos 16 mortos.

A Procuradoria-Geral de Portugal, que trabalha para identificar as vítimas, afirmou que cinco portugueses, dois coreanos e um suíço estão entre os 16 mortos no acidente envolvendo o ponto turístico.

Causa do acidente

Uma das principais suspeitas para a causa do acidente envolve a ruptura de um dos cabos do bonde, que descarrilou e se chocou contra um prédio. O sindicato de condutores de bondes, a Fectrans, disse ao canal SIC que várias queixas tinham sido feitas recentemente sobre a manutenção dos veículos a autoridades municipais. A última delas teria ocorrido em 2022.

A Carris, empresa responsável pelos trens, diz que as manutenções ocorrem dentro do prazo. A Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT) vai investigar o caso.

Inaugurado em 1885, o Elevador da Glória é uma infraestrutura centenária que liga a Praça dos Restauradores ao Bairro Alto. Além de servir como meio de transporte para moradores, é uma das principais atrações turísticas da capital portuguesa, transportando mais de 3 milhões de passageiros por ano. O tombamento do veículo levanta preocupações sobre a segurança e a manutenção do sistema, que é considerado patrimônio histórico.

Elevador da Glória é uma infraestrutura centenária. PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

O bonde amarelo e branco, que sobe e desce uma ladeira íngreme no centro da cidade em paralelo com outro que segue no sentido contrário, estava tombado na estreita rua por onde trafega, segundo canais de televisão portugueses. As laterais e a capota estavam parcialmente amassadas e parecia ter colidido com um prédio na curva da rua.