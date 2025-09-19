Tratado de alto-mar obtém as 60 ratificações necessárias para entrar em vigor

O tratado de alto-mar acordado na ONU para proteger vastas extensões dos oceanos entrará em vigor em janeiro de 2026, segundo informou, nesta sexta-feira (19), o rastreador de tratados da organização internacional.

O tratado precisava que ao menos 60 países ratificassem seus termos para se tornar lei internacional, limite alcançado após as adesões de Marrocos e Serra Leoa.

"O acordo, que abrange mais de dois terços do oceano, estabelece normas vinculantes para conservar e utilizar de forma sustentável a biodiversidade marinha", afirmou o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres.

O texto, que vai entrar em vigor em 120 dias, tem como objetivo proteger as águas internacionais, que constituem cerca de 60% dos oceanos, da sobrepesca e da contaminação.

Lisa Speer, que supervisiona o Programa Internacional de Oceanos do Conselho de Defesa dos Recursos Naturais, com sede nos Estados Unidos, afirmou que as primeiras áreas protegidas não serão estabelecidas antes do fim de 2028 ou 2029.