Terremoto no Afeganistão: número de mortos passa de 1,4 mil

Mais de 1,4 mil pessoas morreram em decorrência do terremoto de magnitude 6.0 que atingiu o leste do Afeganistão no fim de semana. O número foi atualizado nesta terça-feira (2) por autoridades do talibã. Incialmente, na segunda-feira (1º), haviam sido confirmadas 800 mortes.

Além das vítimas fatais já confirmadas, pelo menos outras 3 mil ficaram feridas. O terremoto atingiu áreas de difícil acesso das províncias montanhosas de Nangarhar, Kunar e Laghman, na fronteira com o Paquistão. O tremor foi registrado por volta da meia-noite de domingo (31).

Leia Mais Maduro anuncia que milícia venezuelana ultrapassou 8,2 milhões de alistados

O porta-voz do governo talibã, Zabihullah Mujahid, disse nesta terça-feira que somente em Kunar, a área mais atingida, 1,411 pessoas morreram e 3,124 ficaram feridas. Pelo menos 10 pessoas morreram e centenas ficaram feridas na vizinha Nangarhar.

As equipes de resgate continuaram a busca desesperada por sobreviventes nos escombros de mais de 5 mil casas desabadas.

— As operações de emergência continuaram durante toda a noite — disse o chefe da autoridade de gestão de desastres de Kunar, Ehsanullah Ehsan, à AFP.

Número pode crescer

Os efeitos do terremoto, seguidos por pelo menos cinco tremores secundários, podem afetar "centenas de milhares" de pessoas, alertou Indrika Ratwatte, coordenadora humanitária das Nações Unidas no Afeganistão.

— Não há dúvida de que o número de vítimas será muito exponencial.

Moradores de alguns vilarejos se juntaram aos esforços de resgate, usando as mãos para remover os destroços de casas de barro e pedra construídas em vales íngremes.

Obaidullah Stoman, de 26 anos, que foi ao vilarejo de Wadir procurar um amigo, ficou impressionado com o nível de destruição.

— Estou procurando por ele, mas não o vi. Tem sido muito difícil ver as condições — disse à AFP.

Em outros lugares, famílias enterraram corpos, alguns deles de crianças, envoltos em mortalhas brancas, seguindo o rito muçulmano.

A região de Laghman também relatou dezenas de feridos, disse o porta-voz talibã.

O epicentro do terremoto foi localizado a 27 quilômetros de Jalalabad, capital da província de Nangarhar, e a uma profundidade de apenas oito quilômetros. Terremotos próximos à superfície podem causar mais danos, especialmente porque a maioria dos afegãos vive em casas de tijolos de barro, que são vulneráveis a desabamentos.

Leia Mais Julgamento de Bolsonaro e réus da trama golpista começa nesta terça no STF; assista ao vivo