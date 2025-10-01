Terremoto nas Filipinas deixa ao menos 26 mortos

O forte terremoto de magnitude 6,9 ocorrido na região central das Filipinas deixou pelo menos 26 mortos, mais de 100 feridos e muitos edifícios danificados, informaram as autoridades locais nesta quarta-feira (1º, data local), em meio aos trabalhos de resgate.

O tremor, de pouca profundidade, foi registrado às 21h59 locais de terça-feira (10h59 em Brasília) em frente ao litoral norte da ilha de Cebu, próximo a Bogo, uma cidade de 90.000 habitantes, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês).

O Conselho Nacional de Redução e Gestão do Risco de Desastres reportou na manhã desta quarta 26 mortos e 147 feridos, além de 22 edifícios derrubados ou danificados pelo terremoto, sem oferecer mais detalhes.

Nove adultos e quatro crianças faleceram em Bogo, incluindo três cujas casas foram soterradas por deslizamentos de terra, haviam informado anteriormente as equipes de resgate à AFP.

A polícia confirmou outras cinco mortes no município vizinho de San Remigio, e outra em Tabuelan.

Quatro corpos foram retirados de um centro esportivo em San Remigio, entre eles os de três integrantes da guarda-costeira que disputavam um torneio local de basquete quando o telhado desabou, informaram socorristas à AFP.

Um menino morreu esmagado pelos escombros em outra região de San Remigio, acrescentaram.

Em sua página oficial no Facebook, o governo da província de Cebu pediu que médicos voluntários ajudem nos trabalhos de salvamento após o terremoto.

"Pode haver pessoas presas sob os edifícios desabados", disse à AFP o responsável provincial de resgate, Wilson Ramos, citando os trabalhos em andamento em San Remigio e Bogo. Ele não soube responder quantas pessoas estão desaparecidas.

Os trabalhos de resgate foram dificultados durante a noite por causa da escuridão e pelas 379 réplicas reportadas pelo Instituto Filipino de Vulcanologia e Sismologia, acrescentou Ramos.

Muitas estradas da localidade também sofreram danos e houve interrupções no fornecimento de energia em Cebu e nas ilhas centrais próximas, mas a eletricidade foi restabelecida em diversas áreas importantes pouco depois da meia-noite.

"Sentimos o tremor na estação, foi muito forte. Vimos nosso armário se movendo de um lado para o outro. Ficamos um pouco enojados, mas estamos todos bem", disse Joey Leeguid, um bombeiro de San Fernando.

- 'Estado de choque' -

Martham Pacilan, um jovem de 25 anos e morador da localidade turística de Bantayan, também próxima ao epicentro, contou que estava na praça da cidade, perto de uma igreja que ficou danificada pelo terremoto.

"Ouvi um forte estrondo vindo da igreja e depois vi como as pedras caíam. Por sorte, ninguém ficou ferido", disse ele à AFP. "Estava em estado de choque e pânico ao mesmo tempo, mas meu corpo não podia se mover, só fiquei ali esperando que o terremoto passasse."

O governo da província de Cebu informou que um edifício comercial e uma escola em Bantayan colapsaram pelo tremor, enquanto um restaurante de fast-food em Bogo sofreu danos graves.

Em uma transmissão ao vivo no Facebook, a governadora da província, Pamela Baricuatro, instou os moradores a "manterem a calma e se dirigirem para áreas abertas, se afastarem de muros ou estruturas que possam desmoronar e permanecerem alertas diante de possíveis réplicas".

Os terremotos são frequentes nas Filipinas, que fica no chamado Círculo de Fogo do Pacífico, uma área de intensa atividade sísmica que se estende do Japão até o Sudeste Asiático e atravessa a bacia do oceano, chegando até a costa oeste das Américas.