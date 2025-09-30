Terremoto de magnitude 6,9 atinge as Filipinas

Um terremoto de magnitude 6,9 atingiu a costa central das Filipinas nesta terça-feira (30), informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), corrigindo um registro anterior de magnitude 7,0.

O epicentro do terremoto foi localizado a cerca de 11 quilômetros a leste-sudeste de Calape, município na província de Bohol, com uma população de cerca de 33.000 habitantes.

O Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico indicou que "não há ameaça de tsunami".

As Filipinas estão localizadas no "Anel de Fogo" do Pacífico, um arco de intensa atividade sísmica que cerca a bacia do Pacífico, do sudeste asiático até o sul do Chile, passando por Japão, Alasca e América Central.