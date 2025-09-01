Terremoto de magnitude 6.0 atinge o Afeganistão e deixa ao menos 800 mortos

Um terremoto de magnitude 6.0, seguido por cinco tremores secundários que foram sentidos a centenas de quilômetros de distância, atingiu o Afeganistão nesta segunda-feira (1º). Mais de 800 pessoas morreram e 2,8 mil ficaram feridas, conforme a autoridade talibã, que controla o país.
O governo acredita que o número de vítimas pode ser maior, mas o local do epicentro é remoto e de difícil acesso. Somente nesta área, foram registradas 800 mortes de 2,5 mil pessoas feridas. Além disso, há 12 mortos e 255 feridos na província de Nangarhar e 58 pessoas com ferimentos na província de Laghman, anunciou o porta-voz do governo, Zabihullah Mujahid, em uma entrevista coletiva em Cabul.
O terremoto aconteceu logo antes da meia-noite, provocando tremores em prédios desde Cabul até Islamabad. Os efeitos se estenderam por cinco províncias do Afeganistão.
Equipes de resgate vasculham os escombros das casas em busca de sobreviventes. O ministério da defesa anunciou 40 voos para transportar ajuda e retirar os mortos e feridos das áreas atingidas.
— Muitas casas foram destruídas — afirmou o porta-voz do ministério do interior Abdul Mateen à AFP.
O epicentro do terremoto, a oito quilômetros de profundidade, foi localizado a 27 quilômetros de Jalalabad, capital da província de Nangarhar, no limite com a província de Kunar, informou o Centro Geológico dos Estados Unidos (USGS). Estima-se que mais de 1,2 milhão de pessoas sentiram fortemente os tremores, conforme o órgão.
O impacto foi muito mais severo em Kunar. O governo talibã, que retornou ao poder em 2021, enviou helicópteros de resgate à região.
O Afeganistão é propenso a terremotos intensos, especialmente na cordilheira Hindu Kush, onde as placas tectônicas da Índia e da Eurásia se encontram.
Após quatro décadas de guerra, o Afeganistão enfrenta uma situação humanitária desastrosa, agravada pela queda da ajuda externa desde o retorno dos talibãs ao poder, o que complica ainda mais a capacidade do país empobrecido de responder aos desastres naturais. Muitas famílias acabaram de retornar ao Afeganistão depois que foram expulsas do exílio no Paquistão e no Irã. Quase 4 milhões de afegãos voltaram ao país.