Mundo

Ásia
Notícia

Terremoto de magnitude 6.0 atinge o Afeganistão e deixa ao menos 800 mortos

Mais de 2,8 mil pessoas ficaram feridas. Localização é de difícil acesso, o que prejudica as buscas

Zero Hora

Enviar email

AFP

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS