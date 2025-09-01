Terremoto de magnitude 6.0 atinge o Afeganistão e deixa ao menos 800 mortos

Governo do Afeganistão estima que mais de 2,8 mil ficaram feridas após terremoto que deixou 800 mortos. WAKIL KOHSAR / AFP

Um terremoto de magnitude 6.0, seguido por cinco tremores secundários que foram sentidos a centenas de quilômetros de distância, atingiu o Afeganistão nesta segunda-feira (1º). Mais de 800 pessoas morreram e 2,8 mil ficaram feridas, conforme a autoridade talibã, que controla o país.

O governo acredita que o número de vítimas pode ser maior, mas o local do epicentro é remoto e de difícil acesso. Somente nesta área, foram registradas 800 mortes de 2,5 mil pessoas feridas. Além disso, há 12 mortos e 255 feridos na província de Nangarhar e 58 pessoas com ferimentos na província de Laghman, anunciou o porta-voz do governo, Zabihullah Mujahid, em uma entrevista coletiva em Cabul.

O terremoto aconteceu logo antes da meia-noite, provocando tremores em prédios desde Cabul até Islamabad. Os efeitos se estenderam por cinco províncias do Afeganistão.

Equipes de resgate vasculham os escombros das casas em busca de sobreviventes. O ministério da defesa anunciou 40 voos para transportar ajuda e retirar os mortos e feridos das áreas atingidas.

— Muitas casas foram destruídas — afirmou o porta-voz do ministério do interior Abdul Mateen à AFP.

O epicentro do terremoto, a oito quilômetros de profundidade, foi localizado a 27 quilômetros de Jalalabad, capital da província de Nangarhar, no limite com a província de Kunar, informou o Centro Geológico dos Estados Unidos (USGS). Estima-se que mais de 1,2 milhão de pessoas sentiram fortemente os tremores, conforme o órgão.

O impacto foi muito mais severo em Kunar. O governo talibã, que retornou ao poder em 2021, enviou helicópteros de resgate à região.

O Afeganistão é propenso a terremotos intensos, especialmente na cordilheira Hindu Kush, onde as placas tectônicas da Índia e da Eurásia se encontram.