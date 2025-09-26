Teerã e Moscou assinam acordo de US$ 25 bilhões para construção de usinas nucleares no Irã

Irã e Rússia assinaram um acordo de 25 bilhões de dólares (134 bilhões de reais) para a construção de centrais nucleares na República Islâmica, informou a televisão estatal iraniana nesta sexta-feira (26), poucas horas antes do provável restabelecimento de sanções da ONU contra o Irã.

"Foi assinado um acordo para a construção de quatro centrais nucleares, no valor de 25 bilhões de dólares, em Sirik, Hormozgan", entre a empresa iraniana Hormoz e a russa Rosatom, informou a emissora.

O Irã possui atualmente apenas uma central nuclear operacional em Bushehr, no sul do país, com uma capacidade de 1.000 megawatts, o que representa apenas uma fração das necessidades de energia do país.

Segundo a agência estatal iraniana IRNA, cada uma das futuras usinas terá capacidade de 1.255 megawatts, mas não foram revelados detalhes sobre o cronograma de construção.

O acordo foi anunciado pouco antes do restabelecimento das sanções automáticas ("snapback"), ativadas pelos países europeus signatários do histórico acordo nuclear de 2015 com o Irã, que voltariam a entrar em vigor no sábado às 0h00 GMT (21h00 de Brasília, sexta-feira).

Reino Unido, França e Alemanha ativaram o mecanismo de sanções no mês passado, depois que acusaram o Irã de violar seus compromissos.

China e Rússia apresentaram um projeto de resolução durante uma sessão do Conselho de Segurança para permitir seis meses adicionais de negociações, mas é improvável que o texto receba o apoio necessário para a aprovação.

Os países ocidentais acusam o Irã de tentar desenvolver uma bomba atômica, mas Teerã nega e defende seu direito a um programa nuclear com fins civis.

O governo dos Estados Unidos abandonou unilateralmente o acordo nuclear em 2018, o que levou o Irã a começar a descumprir seus compromissos.

As negociações entre Washington e Teerã para alcançar um novo acordo estavam em curso, mas foram interrompidas pelos ataques de Israel contra o Irã em junho, que desencadearam uma guerra de 12 dias na qual os Estados Unidos participaram dos bombardeios.

O Irã assinou um acordo de cooperação nuclear com a Rússia em 1993 para a construção da central de Bushehr.