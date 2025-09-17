Tecnologia digital e IA a serviço do patrimônio arquitetônico mundial

Da reconstrução de Notre Dame de Paris à digitalização das pirâmides do Egito, passando pela observação de monumentos em zonas de guerra, a tecnologia digital e a inteligência artificial (IA) revolucionam a preservação do patrimônio mundial.

Se no século XIX o arquiteto Eugène Viollet-Le-Duc (1814-1879) precisava fazer medições à mão ou preparar grandes quantidades de moldes de gesso para restaurar Notre Dame, hoje os especialistas em patrimônio têm acesso a réplicas digitais de alta precisão desta obra-prima gótica, devastada por um incêndio em 2019.

Graças a imagens capturadas por drones e medições com scanners a laser, "o modelo 3D reproduz com precisão o monumento e todas as suas deformações e imperfeições, como uma radiografia do corpo humano", disse à AFP Frédéric Gourdet, da empresa francesa AGP (Art graphique & Patrimoine), fundada em 1994 e pioneira em tecnologias digitais para o patrimônio cultural.

No caso de Notre Dame, "pudemos comparar o antes e o depois do incêndio, uma mina de ouro", acrescenta.

A AGP, que havia feito medições da estrutura antes do incêndio, digitalizou grande parte da catedral no dia seguinte ao incidente e toda a catedral algumas semanas depois.

- "Gêmeo digital" -

O desenvolvimento de um "gêmeo digital da catedral, ou modelo 3D inteligente, possibilitou o diagnóstico, o estudo e a reconstrução do edifício graças à produção de documentos gráficos, métricos e estruturais relacionados às estruturas debilitadas", explica Gourdet.

Esse gêmeo digital, essencial para a instalação de andaimes e o posicionamento de guindastes, também possibilitou o estudo da resistência ao vento da agulha da catedral, explica Emmanuel di Giacomo, chefe de modelagem de informações de construção e inteligência artificial da Autodesk, empresa americana parceira da AGP para o projeto de Notre Dame.

"A IA generativa (que produz conteúdos) nos permitiu simular todo o desenvolvimento do projeto com considerável economia de tempo, gerando propostas", afirma.

Por exemplo, cada uma das 189 abóbadas da catedral foi recriada digitalmente, assim como os elementos da estrutura transportados por barcaça ao longo do Sena, para que pudessem ser dispostos e montados como uma espécie de Lego gigante, seguindo uma ordem rigorosa, explica.

A empresa americana de software, que participará do desenvolvimento de equipamentos para os Jogos Olímpicos de Los Angeles de 2028, está comprometida com soluções inovadoras "restaurando o patrimônio existente em vez de construir novas estruturas", segundo o especialista.

- Pirâmides, basílicas e mesquitas -

O uso da IA também está "revolucionando" o trabalho da empresa francesa Iconem, que fez "a primeira digitalização em alta resolução das pirâmides egípcias em Gizé", afirma seu cofundador, Yves Ubelmann.

"Usamos IA para realizar cálculos em larga escala e restituir a realidade como ela é, deteriorada ou não, o que forma a base para a reconstrução do estado anterior de monumentos e patrimônios históricos", afirma.

"É também uma ferramenta científica muito valiosa para a conservação, gestão e proteção do patrimônio artístico e arquitetônico", acrescenta.

A Iconem reconstruiu completamente a Basílica de São Pedro, em Roma, com sua necrópole romana, objeto de uma exposição imersiva.

A empresa também criou uma maquete virtual do primeiro sítio arqueológico de Angkor, no Camboja, que o público poderá conhecer em um museu com inauguração prevista para 2026 em Siem Reap.

Em zonas de guerra, a empresa digitalizou a mesquita Al-Nuri em Mosul, Iraque, que foi incendiada em 2017 e posteriormente restaurada com a Unesco, assim como o sítio arqueológico de Palmira, a cidade de Aleppo, na Síria, e Beirute (Líbano), "áreas cujos dados corriam risco de desaparecer", explica Ubelmann.

Hoje, ele acrescenta, "os programas de IA são treinados para identificar áreas que precisam ser protegidas" graças a imagens de satélite.

Segundo o cofundador da Iconem, saques de sítios arqueológicos foram detectados recentemente no norte do Afeganistão.