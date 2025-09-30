Talibãs cortam as comunicações no Afeganistão 'até novo aviso'

O Afeganistão vive seu segundo dia sem internet ou serviço de telefonia móvel nesta terça-feira (30), após as autoridades talibãs cortarem as conexões de fibra óptica.

Fontes diplomáticas informaram à AFP nesta terça-feira que as redes móveis estavam, em sua maioria, fora de serviço.

Uma fonte da ONU mencionou operações "gravemente interrompidas" e observou que era necessário recorrer "ao uso de comunicações de rádio e conexões limitadas via satélite".

Os serviços telefônicos são normalmente transmitidos pela internet, compartilhando as mesmas linhas de fibra óptica, principalmente em países com infraestrutura limitada de telecomunicações.

Esta é a primeira vez que as comunicações são cortadas no país desde que os talibãs retornaram ao poder em 2021, impondo inúmeras restrições conforme sua interpretação da lei islâmica.

Os voos internacionais para o Afeganistão foram cancelados nesta terça-feira, de acordo com o site Flightradar24, que monitora o tráfego aéreo global.

Na noite de segunda-feira, os sinais de celular e internet enfraqueceram gradualmente até que a conectividade caiu abaixo de 1% dos níveis normais, segundo o observatório NetBlocks, que monitora a segurança cibernética e a governança da internet.

A AFP perdeu todo o contato com seu escritório na capital Cabul na segunda-feira por volta das 13h15 GMT (10h15 de Brasília). Poucos minutos antes da interrupção, um funcionário do governo indicou que ela duraria "até novo aviso".

As comunicações "serão cortadas e isso será feito de forma progressiva esta noite, com 8.000 a 9.000 torres de telecomunicações fora de serviço", disse o funcionário à AFP sob condição de anonimato.

Nas últimas semanas, as conexões de internet têm sido extremamente lentas ou intermitentes.

As autoridades talibãs no Afeganistão começaram a restringir o acesso à internet no início do mês, cortando as conexões em várias províncias. Essa medida, ordenada pelo líder supremo talibã, Hibatula Akhundzada, encerrou o fornecimento de internet de alta velocidade em várias regiões.

Ao interromper as telecomunicações em todo o país, as autoridades talibãs paralisam um veículo essencial para a educação das mulheres e uma das poucas fontes de entretenimento e informação, também um componente-chave da economia do país.