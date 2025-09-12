Suspeito de atirar em Charlie Kirk é preso e identificado

Suspeito da morte de Charlie Kirk foi identificado como Tyler Robinson, 22 anos. PATRICK T. FALLON / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira (12) que o suspeito de matar o ativista de extrema direita Charlie Kirk foi preso após uma "intensa caçada". O suspeito foi identificado como Tyler Robinson, 22 anos. A identidade foi confirmada por Spencer Cox, governador de Utah.

Kirk foi morto na quarta-feira (10) com um tiro no pescoço enquanto discursava na Universidade de Utah Valley. O presidente norte-americano afirmou que vai pedir a pena de morte para o atirador.

— Alguém muito próximo a ele o denunciou — disse Trump em uma entrevista ao vivo à Fox News.

Trump revelou que a prisão contou com o auxílio do pai do suspeito e de um pastor. Segundo o presidente norte-americano, Robinson se apresentou voluntariamente em uma delegacia de polícia após ser convencido pelo pai, que foi alertado pelo crime por um pastor que o identificou.

O anúncio da prisão ocorre um dia após o FBI divulgar imagens do suspeito e anunciar recompensa de US$ 100 mil (cerca de R$ 631 mil) por informações sobre o paradeiro dele.

Imagens divulgadas pelo FBI. FBI / Divulgação

No dia do crime, Trump acusou movimentos de esquerda pelo crime.

"Durante anos, aqueles na esquerda radical têm comparado americanos maravilhosos como Charlie com nazistas e os piores assassinos em massa e criminosos do mundo. Esse tipo de retórica é diretamente responsável pelo terrorismo que estamos vendo em nosso país hoje e deve parar agora", escreveu em seu perfil na Truth Social.

Quem é Charlie Kirk

Um dos principais nomes da direita jovem nos EUA atualmente, Kirk tinha mais de 7 milhões de seguidores no Instagram. Ele ganhou projeção ao fundar, aos 18 anos, o grupo Turning Point USA, organização criada em 2012 para difundir ideias conservadoras em escolas e universidades.

De acordo com The New York Times, embora não fizesse parte do governo, Kirk exercia influência significativa na Casa Branca. Desde a eleição passada, ele teria ajudado a avaliar candidatos a cargos, "testando sua lealdade a Trump", diz o jornal.

Durante o primeiro mandato de Trump, o ativista teria visitado a Casa Branca mais de cem vezes. Além disso, participou de viagens e festas privadas com o presidente americano e esteve envolvido em eventos-chave da era Trump, como a posse de 2017.