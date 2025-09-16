Suspeito de assassinar Charlie Kirk é acusado de homicídio qualificado; promotor defende pena de morte

Suspeito se entregou à polícia no dia 12 de setembro, dois dias após o crime. PATRICK T. FALLON / AFP

Tyler Robinson, suspeito de assassinar o ativista de direita norte-americano Charlie Kirk, foi acusado de homicídio qualificado nesta terça-feira (16). A informação foi revelada pelo promotor de Utah Jeff Gray, que ainda afirmou que buscará a pena de morte caso Robinson seja considerado culpado.

Kirk, de 31 anos e aliado do presidente Donald Trump, morreu baleado em 10 de setembro durante evento em uma universidade de Utah. Ele foi o fundador do grupo de extrema-direita juvenil Turning Point USA.

O promotor de Justiça Gray explicou, nesta terça-feira, em entrevista coletiva, a acusação por homicídio qualificado apresentada contra o suspeito:

— Um crime capital, por saber intencionalmente que causaria a morte de Charlie Kirk em circunstâncias que representaram grande risco de morte para outras pessoas.

Ao todo, Robinson responderá à Justiça por sete acusações.

— Apresento uma notificação de que pretendo buscar a pena de morte — disse Gray.

— Não tomo esta decisão de forma leviana, e é uma decisão que tomei de forma independente como promotor do condado, baseada apenas nas provas disponíveis e nas situações e natureza do crime — prosseguiu.

A Casa Branca declarou na segunda-feira que perseguirá um suposto "movimento terrorista doméstico" de esquerda após o assassinato do influenciador, o que despertou preocupações de que isso pudesse ser usado para silenciar opositores políticos.

O diretor do FBI, Kash Patel, foi severamente criticado por sua gestão após o crime, inclusive por ter anunciado rápido demais a captura de outro suspeito que acabou sendo liberado duas horas depois.

Atuação de Charlie Kirk

Kirk, casado com Erika Kirk e pai de dois filhos, usava frequentemente as plataformas digitais TikTok, Instagram e YouTube para difundir suas visões conservadoras, incluindo duras críticas ao movimento pelos direitos transgêneros.