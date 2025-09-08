Suprema Corte dos EUA autoriza detenções com base em sotaque e aparência

Operação recente prendeu 475 trabalhadores em fábrica da Hyundai. Bureau of Alcohol,Tobacco,Firearms and Explosives (ATF) Atlanta Field Division / Reprodução

A Suprema Corte dos Estados Unidos autorizou o governo do presidente Donald Trump a continuar detendo imigrantes com base em características como idioma e aparência. A decisão suspende temporariamente uma ordem da juíza distrital Maame Frimpong, de Los Angeles, que proibia abordagens sem “suspeita razoável” — como falar espanhol ou inglês com sotaque, conforme publicou o g1.

A ação judicial foi movida por um grupo de latinos, incluindo cidadãos americanos, que alegam ter sido vítimas de batidas do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE). Um dos demandantes, Jason Gavidia, afirma ter sido agredido por agentes que duvidaram de sua cidadania e exigiram detalhes sobre seu nascimento.

A juíza Frimpong havia considerado que as práticas violavam a Quarta Emenda da Constituição dos EUA, que protege contra buscas e apreensões injustificadas. A decisão valia para o sul da Califórnia.

Em sua mais recente solicitação à Suprema Corte, o governo Trump busca dar prosseguimento a políticas que tribunais inferiores impediram após questionarem sua legalidade. Com maioria conservadora, 6 contra 3, o tribunal apoiou Trump na maioria desses casos. Nesta decisão, especificamente, os três juízes liberais da Suprema Corte se manifestaram contra a suspensão.

Na quinta-feira (4), agentes federais prenderam 475 trabalhadores em uma fábrica da Hyundai na Geórgia. Segundo o governo, muitos estavam com vistos temporários e não tinham autorização para trabalhar. A operação foi considerada a maior já realizada em um único local pelo Departamento de Segurança Interna (DHS).