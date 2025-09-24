Supertufão Ragasa atinge Hong Kong e o sul da China após causar mortes em outros países

O supertufão Ragasa, um dos mais fortes em anos, lançou ondas mais altas que postes de luz nos calçadões de Hong Kong e interrompeu a rotina padrão na costa sul da China na manhã desta quarta-feira, 24, após deixar destruição em Taiwan e nas Filipinas.

Em Taiwan, 14 pessoas morreram em uma cidade inundada, e 10 mortes foram relatadas nas Filipinas.

Ventos fortes acordaram os moradores de Hong Kong nas primeiras horas da manhã, muitos foram à internet para descrever cenas como um ventilador de cozinha sendo derrubado e um guindaste balançando.

Fortes ventos arrancaram partes do telhado de uma passarela de pedestres e derrubaram centenas de árvores em toda a cidade. Uma embarcação colidiu com a costa, quebrando uma fileira de grades de vidro ao longo da orla.

Áreas ao redor de alguns rios e calçadões foram inundadas, incluindo ciclovias e playgrounds. Em vários restaurantes do calçadão, móveis foram espalhados pelos ventos. Mais de 60 feridos foram atendidos em hospitais.

Quase 1,9 milhão de pessoas foram realocadas na província de Guangdong, a potência econômica do sul da China. A agência meteorológica nacional previu que o supertufão atingiria a costa entre as cidades de Yangjiang e Zhanjiang à noite. Escolas, fábricas e serviços de transporte foram suspensos em cerca de doze de cidades.

Hong Kong e Macau, um polo de cassinos próximo, cancelaram aulas e voos, com muitas lojas fechadas. Centenas de pessoas buscaram refúgio em centros temporários em cada cidade. Ruas em Macau se transformaram em riachos com vários detritos flutuando na água. Equipes de resgate mobilizaram botes infláveis para resgatar os que ficaram presos. A fornecedora local de eletricidade da cidade suspendeu o fornecimento de energia em algumas áreas baixas e inundadas por questões de segurança.

O observatório de Hong Kong informou que Ragasa, com ventos máximos sustentados perto do centro de cerca de 195 km/h (120 mph), contornou cerca de 100 quilômetros (62 milhas) ao sul do centro financeiro. A previsão era de que continuasse se movendo para oeste ou oeste-noroeste a cerca de 22 km/h (cerca de 14 mph).

A cidade classifica ciclones com ventos sustentados de 185 km/h ou mais fortes como supertufões para deixar os moradores ainda mais vigilantes em relação a tempestades intensas.